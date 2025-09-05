Новосибирский губернатор ждет от хоккеистов «Сибири» выхода в плей-офф

«А дальше — забраться максимально высоко и показать результат лучше, чем в прошлом году», — процитировал главу региона сайт «Сибири». Господин Травников пожелал команде показать результат лучше, чем в прошлом году.
На пресс-конференции в конце августа гендиректор клуба Лев Крутохвостов также говорил о том, что задачей «Сибири» является «прежде всего, попадание в плей-офф».
В сезоне 2024/2025 новосибирцы заняли седьмое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф. Там в первом раунде они уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3:4 в серии и 1:2 в решающем матче.