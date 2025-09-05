Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: в 2025 году послание Путина Федеральному собранию состоится

Песков рассказал, что точная дата послания Путина в 2025 году пока не определена.

Источник: Аргументы и факты

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в 2025 году, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

При этом представитель Кремля отметил, что точная дата мероприятия пока не определена.

Напомним, Владимир Путин практически каждый год обращается к Федеральному собранию. В 2024 году он выступал 29 февраля. Продолжительность этого послания составила два часа и шесть минут.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше