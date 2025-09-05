Песков: в 2025 году послание Путина Федеральному собранию состоится

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в 2025 году, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
При этом представитель Кремля отметил, что точная дата мероприятия пока не определена.
Напомним, Владимир Путин практически каждый год обращается к Федеральному собранию. В 2024 году он выступал 29 февраля. Продолжительность этого послания составила два часа и шесть минут.