Путин: Решение Китая об отмене виз стало неожиданностью

Решение властей Китая отменить визовый режим для российских граждан стало неожиданным. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он добавил, что Москва ничего об этом не знала.
— Это, конечно, принималось решение на политическом уровне — политического руководства Китая. Решение о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, — цитирует главу государства РИА Новости.
Российский президент на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая назвал очень значимым решение о безвизовом режиме с Китаем и поблагодарил руководство страны. Он также заявил, что Россия ответит зеркально на отмену виз в КНР.
О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет.