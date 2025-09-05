Путин: Договориться с Украиной будет невозможно

Президент России Владимир Путин заявил, что договориться с Украиной на высшем уровне практически невозможно. Выступая на пленарной сессии ВЭФ он назвал «избыточными запросами» призывы киевских властей приехать на переговоры в указанное ими место.
По его словам, самым подходящим местом для встреч с представителями Киева остается Москва. Путин отметил, что готов к контактам с украинским лидером Владимиром Зеленским, но не видит большого смысла в подобных встречах.
Президент подчеркнул, что требования Киева о проведении переговоров за пределами России не являются необходимыми и лишь создают дополнительные сложности, передает Telegram-канал Кремля.
Путин отметил, что Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для обеих сторон.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не может точно сказать, состоится ли в ближайшие дни разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Тем временем американские СМИ заявили, что Дональд Трамп впал в ярость после того, как лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди прошлись под руку на саммите ШОС в Китае.