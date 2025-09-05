Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп бросил намек общественности, что у него есть грандиозные планы по высечению своего образа на известной американской горе Рамшор, на которой красуется барельеф «Святыня демократии».
Так, 5 сентября на своей странице в социальной сети Х глава Белого дома разместил видео, где он позирует на фоне монумента с барельефами четырех великих президентов Штатов. На ролике его собственный профиль добавлен к композиции, будто он тоже высечен в скале.
Также стоит ответить, что к публикации Трамп прикрепил песню Sam & Dave «Hold On I"m Coming». В ней звучит призыв не унывать и сохранять стойкость в трудные времена.
Таким образом, можно предположить, что президент Америки надеется однажды увидеть свое изображение на горе Рашмор вместе с портретами других выдающихся лидеров страны.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп разместил в своих соцсетях совместные снимки с президентом РФ Владимиром Путиным. Примечательно, что публикация появилась в тот же день, когда политик провел видеоконференцию с лидерами Евросоюза и руководителем киевского режима Владимиром Зеленским.