Путин пока не обсуждал с Трампом итоги встречи «коалиции желающих»

Владимир Путин сообщил, что пока не обсуждал с лидером США Дональдом Трампом итоги встречи «коалиции желающих» по Украине.
«Пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было», — отметил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
При этом Владимир Путин указал на открытый диалог с Дональдом Трампом. По его словам, есть договоренность о том, что при необходимости стороны могут связываться друг с другом.
Встреча представителей стран Европы из числа «коалиции желающих» состоялась в Париже 4 сентября. Впоследствии сообщалось, что она выявила наличие разногласий в вопросе отправки войск на Украину.
