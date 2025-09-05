Путин заявил, что решение КНР об отмене виз для граждан РФ было неожиданным

Напомним, 2 сентября власти Китая объявили, что с 15 сентября введут на один год пробный безвизовый режим для владельцев обычных российских паспортов. Путин поблагодарил китайскую сторону за указанное решение, назвав его очень значимым. Он подчеркнул, что Россия в ответ примет аналогичную меру по отношению к гражданам КНР.