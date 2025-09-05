Ричмонд
Путин заявил, что решение КНР об отмене виз для граждан РФ было неожиданным

Путин отметил, что безвизовый режим будет способствовать сближению России и Китая.

Решение китайских властей о пробном безвизовом режиме для российских граждан было неожиданным и приятным, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Решение о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали», — сказал глава государства.

Путин отметил, что безвизовый режим позволит резко увеличить число туристических поездок. Кроме того, по словам президента, этот шаг будет способствовать сближению двух стран.

Напомним, 2 сентября власти Китая объявили, что с 15 сентября введут на один год пробный безвизовый режим для владельцев обычных российских паспортов. Путин поблагодарил китайскую сторону за указанное решение, назвав его очень значимым. Он подчеркнул, что Россия в ответ примет аналогичную меру по отношению к гражданам КНР.