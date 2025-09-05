Путин назвал Москву оптимальным местом для переговоров с Украиной

Москва является наиболее подходящей площадкой для переговоров России и Украины. Об этом на пленарном заседании сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что инициатива переговоров исходит и от украинской стороны, которая проявляет заинтересованность в их проведении.