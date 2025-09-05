Ричмонд
Путин назвал Москву оптимальным местом для переговоров с Украиной

Россия готова обеспечить полную безопасность участников встречи, заявил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Москва является наиболее подходящей площадкой для переговоров России и Украины. Об этом на пленарном заседании сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что инициатива переговоров исходит и от украинской стороны, которая проявляет заинтересованность в их проведении.

Глава государства напомнил, что ранее уже выражал готовность к такому диалогу. При этом он подчеркнул, что Россия готова обеспечить полную безопасность участников встречи.

«Пожалуйста, приезжайте, мы обеспечим безопасность, гарантия стопроцентная. Но если нам говорят: “Мы хотим с вами встречи, но поезжайте куда-то” — это избыточные запросы», — отметил Путин.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его главная тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».