Путин назвал Москву оптимальным местом для переговоров с Украиной

Москва является наиболее подходящей площадкой для переговоров России и Украины. Об этом на пленарном заседании сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что инициатива переговоров исходит и от украинской стороны, которая проявляет заинтересованность в их проведении.
Глава государства напомнил, что ранее уже выражал готовность к такому диалогу. При этом он подчеркнул, что Россия готова обеспечить полную безопасность участников встречи.
«Пожалуйста, приезжайте, мы обеспечим безопасность, гарантия стопроцентная. Но если нам говорят: “Мы хотим с вами встречи, но поезжайте куда-то” — это избыточные запросы», — отметил Путин.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его главная тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».