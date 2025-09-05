Ричмонд
Путин: Россия будет уважать гарантии безопасности, выработанные для обеих сторон

Москва будет уважать гарантии безопасности, выработанные для России и Украины. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Москва будет уважать гарантии безопасности, выработанные для России и Украины. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Если договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины, — добавил глава государства.

Путин отметил, что тему гарантий безопасности России никто еще не поднимал. Несмотря на это, их необходимо предоставить обеим сторонам конфликта, передает РИА Новости.

Российский лидер также заявил, что договориться с Украиной на высшем уровне практически невозможно. И назвал «избыточными запросами» призыв киевских властей приехать на переговоры в указанное ими место.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на территорию Украины.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что страны — участницы «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

