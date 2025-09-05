Песков: военнослужащие КНДР размещены только на территории России

1 сентября КНДР опубликовала 20-минутный видеоролик, в котором показаны военные действия на Украине с участием бойцов, предположительно поддерживающих Россию. В ролике демонстрируются разрушения и взрывы, а также бойцы рядом с портретом Ким Чен Ына.
1 июля лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших в российско-украинском конфликте. Фотографии Ким Чен Ына были показаны на большом экране во время концерта, посвященного первой годовщине военного договора между Северной Кореей и Россией.