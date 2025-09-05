Песков: военнослужащие КНДР размещены только на территории России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие КНДР находятся только на российской территории. Он опроверг информацию об их присутствии на территории Украины. «Они не размещены там. Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», — подчеркнул Песков.