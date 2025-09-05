Ричмонд
Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для российской армии

При достижении договорённостей, обеспечивающих долгосрочный мир, отпадает необходимость нахождения иностранных войск на Украине, заявил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Возможное появление войск стран Североатлантического альянса (НАТО) на территории Украины будет рассматриваться как прямая угроза, и такие силы станут законными целями для российской армии. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

В то же время он отметил, что при достижении договорённостей, обеспечивающих прочный и долгосрочный мир, необходимость нахождения иностранных военных подразделений на Украине отпадёт.

Глава государства также подчеркнул, что Киев должен получить гарантии безопасности, и добавил, что Москва готова их соблюдать при условии, что они будут разработаны и предоставлены.

«Пока на серьёзном уровне с нами это пока никто не обсуждал», — добавил он.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его ключевая тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Владимир Путин назвал Москву оптимальным местом для переговоров с Украиной.

