Путин: Россия видит, что Украина просит о контактах

Российские власти видят, что Украина просит о контактах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он напомнил, что украинские власти ещё недавно исключали возможность такого диалога.
«Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае их предлагают», — отметил российский лидер.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на то, что переговоры с киевским режимом продолжатся. Он добавил, что главы российской и украинской делегаций находятся в прямом контакте.