Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке

Путин: развитие логистики может позитивно сказаться на торговых отношениях.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых отношениях с партнерами.

«Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся — на это и рассчитано — на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами», — сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.