Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке

«Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся — на это и рассчитано — на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами», — сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.