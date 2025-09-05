Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых отношениях с партнерами.
«Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся — на это и рассчитано — на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами», — сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит