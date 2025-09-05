Ричмонд
Артем Жога и Алексей Текслер открыли кинофестиваль в Челябинске

В Челябинске продолжается международный кинофестиваль «RT.Док: Время наших героев».

Источник: Telegram-канал Артема Жоги

Международный фестиваль проходит в драмтеатре имени Наума Орлова. В открытии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента по УрФО Артем Жога.

По словам Артема Жоги, фестиваль очень важен для всех. Он впервые проходит в Уральском федеральном округе. Зрители и гости фестиваля из фильмов узнают, что происходит за линией боевого соприкосновения.

«Благодаря таким фильмам, фестивалям наши граждане, наши жители проникаются тем, что там происходит. Все участвуют в приближении победы», — отметил Жога.

Губернатор Текслер добавил, что название фестиваля символично.

«Когда-то в Великую Отечественную войну все было сделано для победы, так и сегодняшние герои делают все для победы в специальной военной операции», — сказал он журналистам.

Отметим, что на фестивале покажут 14 фильмов о событиях на СВО. Состоятся три премьеры. Впервые зрители увидят фильмы «Один. Поле. Воин», «Поток», «Позывной Буханка».

Фестиваль завершится в Челябинске 6 сентября. Помимо показов фильмов состоятся панельные дискуссии с бойцами, военкорами, общественниками и артистами.