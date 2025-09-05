Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена, заявил президент России Владимир Путин.
«К сожалению, после того как в советское время здесь (на Дальнем Востоке — ред.) достаточно была неплохая сеть налажена местных авиалиний, она была утрачена в 90-е годы. В начале 2000-х также внимание не особо уделялось этому», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит
