Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке

Путин: сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена, заявил президент России Владимир Путин.

«К сожалению, после того как в советское время здесь (на Дальнем Востоке — ред.) достаточно была неплохая сеть налажена местных авиалиний, она была утрачена в 90-е годы. В начале 2000-х также внимание не особо уделялось этому», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.