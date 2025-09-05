Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что готов к контактам с Киевом, но не видит в этом смысла

Президент усомнился в том, что в Киеве будет политическая воля договориться.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин заявил о своей готовности к встрече с представителями украинской стороны, но не видит в ней смысла. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ.

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам, но вот на той пресс-конференции в Пекине (по итогам визита в Китай — прим. ред.), о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что в настоящее время договориться с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам невозможно.

Путин усомнился в том, что в Киеве будет политическая воля договориться.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти РФ видят, что Украина просит о контактах. Он напомнил, что еще недавно Киев исключал возможность такого диалога.