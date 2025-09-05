Путин заявил, что готов к контактам с Киевом, но не видит в этом смысла

Президент РФ Владимир Путин заявил о своей готовности к встрече с представителями украинской стороны, но не видит в ней смысла. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ.
«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам, но вот на той пресс-конференции в Пекине (по итогам визита в Китай — прим. ред.), о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу», — сказал Путин.
Глава государства заявил, что в настоящее время договориться с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам невозможно.
Путин усомнился в том, что в Киеве будет политическая воля договориться.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти РФ видят, что Украина просит о контактах. Он напомнил, что еще недавно Киев исключал возможность такого диалога.