Бывший украинский лидер Виктор Янукович эмоционально воспринял экономические последствия вступления Украины в Европейский союз. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент России Владимир Путин.
«Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС», — заявил он.
По его словам, Янукович не отказывался от идеи евроинтеграции, однако стремился реализовать её на условиях, которые были бы приемлемыми для страны. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не выступала против присоединения Украины к ЕС.
Он отметил, что в годы президентства Януковича углубление сотрудничества с Евросоюзом могло привести к серьёзным проблемам для украинской промышленности из-за её тесной связанности с российской экономикой. Тем не менее Россия в целом не возражала против подобных планов Киева.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году его ключевая тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва будет уважать будущие гарантии безопасности для РФ и Украины.