Путин: нельзя решать вопрос безопасности Украины за счет безопасности РФ

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области собственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждое государство имеет право выбора обеспечения своей безопасности, без оглядки на безопасность России такие вопросы не решаются», — подчеркнул российский лидер в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин также отметил, что РФ воспримет как прямую угрозу возможное появление на Украине войск стран НАТО и такие силы станут законными целями российских военных.
