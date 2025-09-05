Черное золото Казахстана: Токаев рассказал о будущем нефтегазовой отрасли

Как известно, нефть и газ — наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год.