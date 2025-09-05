Черное золото Казахстана: Токаев рассказал о будущем нефтегазовой отрасли

По его словам, нефтегазовая индустрия страны имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Также глава государства уточнил, что сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек.
«Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана», — поблагодарил президент работников сферы.
Продолжая Токаев заявил, что в годы Независимости добыча нефти в стране выросла в четыре раза.
Еще он напомнил, что в 2024 году нефтегазовой отрасли страны исполнилось 125 лет, а нынешний год также ознаменован рядом важных событий.
Как известно, нефть и газ — наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год.
Конечно же, как добавил президент, наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.
Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты. Ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент.
Кроме того, планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест.
Среди них важное место принадлежит заводу «Полиэтилен», который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 миллиардов долларов. Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как «Каламкас-море» и «Хазар» с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан.
Во время выступления Токаев еще и высказался о визите в Китай. По его мнению, он стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между странами.