WSJ: Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших в четверг на встречах «коалиции желающих» в Париже.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, эта информация поступила на фоне заявлений представителей европейских стран о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям против России, включая вторичные ограничения против Китая и других стран.

4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих», на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть принимала участие в дискуссиях по видеосвязи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия «коалиции желающих» нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России будет неприемлемым.

