«На Дальнем Востоке созданы тысячи новых точек роста» — Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о тектонических сдвигах в экономике Дальнего Востока страны и анонсировал несколько предстоящих новшеств для бизнеса и жителей региона. Напомним, в 2025 году девизом саммита стал слоган «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава государства особо отметил факт, что в этом сентябре гостями ВЭФ стали представители из более чем семидесяти стран мира. Владимир Путин напомнил, что одна из важнейших задач саммита — раскрытие всех потенциалов востока России и повышение качества жизни местных жителей.
— За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы, — подчеркнул Владимир Путин. — За 10 лет валовый региональный продукт ДФО увеличился более чем в 2,5 раза — с четырёх триллионов рублей до 11 триллионов. Бизнес инвестировал в местные предприятия уже 20 триллионов рублей, при этом четверть из новых поддерживаются государственными финансами: горнорудная промышленность, нефтегазохимия, строительство и так далее.
Президент отметил, что в ДФО создается новая мощная промышленная база, строятся новые заводы и фабрики, которые будут производить разные товары. Уже сейчас есть много таких заводов: на Чукотке делают золото, в Забайкалье — медь, в Амурской области — газ, в Находке — удобрения, в Приморском крае строят корабли, а в Хабаровском крае перерабатывают металлы. Развитие этих заводов и фабрик помогает экономике Дальнего Востока расти. Чтобы это продолжалось, нужно поддерживать работу старых отраслей, улучшать дороги и другие пути сообщения, обеспечивать предприятия энергией и другими необходимыми ресурсами.
Владимир Путин в своей речи уделил внимание теме добычи редких и редкоземельных металлов, применяющихся в высокотехнологичных отраслях. Эти химические элементы зачастую накапливаются и в отвалах при освоении месторождений полезных ископаемых и необходимо как внедрять технологии их обогащения, так и стимулировать спрос на них внутри России, на новых производствах.
Естественно, что с ростом экономики увеличивается потребность в электроэнергии. Поэтому нужно строить новые электростанции, чтобы они могли обеспечить энергией бизнес, города, поселки и обычных людей. Речь идет о развитии газовой и угольной энергетики, а также использовании гидроэнергетики, которая имеет огромный потенциал.
— На реках Дальнего Востока уже работают и будут строиться гидроэлектростанции, которые производят чистую энергию, — сказал Владимир Путин. — Для их создания нужны современные технологии и инженерные решения. Наша ведущая компания «Русгидро» имеет опыт и возможности для этого. Неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращение паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и посёлков. И конечно, реки Дальнего Востока — это природные транспортные артерии, которые соединяют территории, обеспечивают снабжение городов и посёлков в рамках северного завоза.
Президент отметил успехи в продолжающейся модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, которые в итоге увеличат провозные мощности железных дорог и рост мощности по перевалке грузов в морских портах. Владимир Путин анонсировал создание новых международных транспортных коридоров, в том числе с Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой.
— Добавлю, что в каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты, — продолжил он. — Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год. В том числе туристов, которые всё активнее посещают эти замечательные, красивейшие места. В этой связи отмечу инициативу корпорации ВЭБ.РФ. Подготовлены мастер-планы развития 12-ти новых всесезонных курортов в Приморье, на Сахалине и Камчатке, что позволит в течение десяти лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы.
Владимир Путин напомнил о том, что сильный импульс для экономического роста дали новые льготные режимы, такие как территории опережающего развития. Эксперимент доказал эффективность этих методов и, следовательно, его можно масштабировать: запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 1 января 2027 года.
— Нормативная база уже готова, и с 1 января 2026 года международные ТОРы будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и Приморье, — рассказал президент России. — Приглашаем воспользоваться этой новой возможностью всех наших заинтересованных партнёров.
Опираясь на успехи в добыче и переработке полезных ископаемых, а также на мощную инфраструктуру, нам необходимо запустить новую фазу развития Дальнего Востока, считает глава государства. Это должно привести к созданию экономики будущего, улучшению качества жизни в городах и сёлах, подготовке квалифицированных специалистов и реализации высокотехнологичных проектов. В этом и заключается суть нового этапа. Необходимо превратить весь Дальний Восток в регион, где будут активно развиваться инновационные проекты.