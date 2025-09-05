Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов на Дальнем Востоке и в Арктике.
«Уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском, в Якутии, в Хабаровске, в Благовещенске, в Улан-Удэ и Чите. Построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампусы мирового уровня и в Арктике, и в Мурманске, и в Архангельске», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит
