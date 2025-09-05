Навстречу выборам: Санду встретилась с представителями ПАСЕ и ENEMO

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Вопросы иностранного вмешательства и незаконного финансирования «антиевропейских сил» в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове обсудила президент страны Майя Санду на встрече с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
Эти международные организации будут осуществлять мониторинг парламентских выборов 28 сентября.
Глава государства обратила внимание миссий по наблюдению за выборами на иностранное вмешательство, направленное на подрыв демократического процесса в Республике Молдова. Среди прочего, она назвала незаконное финансирование антиевропейских сил как основной инструмент вмешательства, а также сети подкупа избирателей, координируемые преступными группировками, масштабные кампании по дезинформации, кибератаки, платные протесты и попытки расколоть общество.
Уточняется, что Санду «призвала к широкому мониторингу выборов», который «позволит выявить попытки иностранного влияния на них и обеспечить уважение к свободному волеизъявлению избирателей».
«Молдаване должны решать за молдаван», — заявила Майя Санду.
Государственные институты «действуют решительно и скоординированно», чтобы противостоять любым попыткам манипулировать избирательным процессом, заверила Санду.
Представители ПАСЕ и ENEMO в ходе парламентских выборов будут следить за прозрачностью избирательного процесса.