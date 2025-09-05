Ричмонд
Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье

Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Олег Николаевич, мы с вами уже два дня (работаем. — Прим. ред.)», — заметил президент перед началом беседы.

Глава региона рассказал о проекте строительства круглогодичной гостиницы мирового уровня в Хасанском районе и попросил поддержать инвесторов.

«Везде есть свои проблемы, но государство должно поддерживать инфраструктурно, это очевидно», — ответил Путин.

Президент принял Кожемяко по окончании пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин прибыл во Владивосток в рамках двухдневной рабочей поездки. Он посетил местный филиал Национального центра «Россия», в формате видеоконференции принял участие в открытии новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также провел совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу макрорегиона.

Центральным мероприятием стало пленарное заседание ВЭФ. В этом году к выступлению Путина присоединились премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.