Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье

Путин прибыл во Владивосток в рамках двухдневной рабочей поездки. Он посетил местный филиал Национального центра «Россия», в формате видеоконференции принял участие в открытии новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также провел совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу макрорегиона.