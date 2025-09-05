Ричмонд
Эксперт раскрыл, возможен ли военный союз России, Китая и КНДР

Создание военного блока с участием России, Китая и Северной Кореи в настоящее время маловероятно. Однако образование альянса возможно, если в Азии появится аналог НАТО, в который войдут США, Япония и Южная Корея. Такой прогноз профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков представил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, сейчас формирование военного объединения невозможно. Основной причиной отсутствия перспективы создания блока Ланьков назвал позицию Китая — в КНР не одобряют вступление в военные союзы. Эксперт отметил, что в Северной Корее, напротив, в таком альянсе заинтересованы, так как эта страна в военном плане слабее, чем Россия и Китай, но Пхеньян может опасаться, что соглашения о военной помощи будут действовать только на бумаге, пишет «Лента.ру».

Востоковед отметил, что предпосылкой для образования трехстороннего союза России, Китая и Северной Кореи может стать образование азиатского аналога НАТО по инициативе США. Эксперт уточнил, что военный блок под предводительством Пентагона не появится в ближайшее время, но в перспективе — через 15 лет — его формирование не исключено.

«Возможно, какие-то сдвиги произойдут, если восточноазиатское НАТО по итогу будет создано. Но сейчас Россия и Китай к этому не стремятся», — уточнил Андрей Ланьков.

Ранее на взаимопонимание лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына обратили внимание западные СМИ. В газете The New York Times акцентировали внимание на том, что в Пекине на параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, политики держались подчеркнуто вместе. Аналитики восприняли это как «дерзкий сигнал Западу».

