Эксперт раскрыл, возможен ли военный союз России, Китая и КНДР

По мнению эксперта, сейчас формирование военного объединения невозможно. Основной причиной отсутствия перспективы создания блока Ланьков назвал позицию Китая — в КНР не одобряют вступление в военные союзы. Эксперт отметил, что в Северной Корее, напротив, в таком альянсе заинтересованы, так как эта страна в военном плане слабее, чем Россия и Китай, но Пхеньян может опасаться, что соглашения о военной помощи будут действовать только на бумаге, пишет «Лента.ру».