Страны НАТО проводят целую серию учений у границ Беларуси

Недавно Литва демонстративно закрыла свое воздушное пространство у границы с Беларусью. Так официальный Вильнюс отреагировал на приближающиеся российско-белорусские учения «Запад-2025». Причем уровень тревожности балтийских соседей настолько высок, что небо будет закрыто до 1 октября, хотя учения завершатся 16 сентября.
Литовские власти отметили, что могут продлить режим закрытого неба. При этом ранее белорусская сторона подчеркивала, что намеренно отдаляет от западных границ места проведения учений. Решено было и увеличить численность участников почти в два раза.
На этот дружественный шаг НАТО ответило целой серией учений в Литве, Латвии и Польше. К примеру, на литовской территории организовали тактические учения Brave Griffin («Храбрый грифон»). Они состоялись в конце августа.
Причем литовская армия перебазировала свои подразделения от относительно далекой от Беларуси Клайпеды практически к границе с Гродненской областью. На этом литовцы не успокоились. В сентябре-октябре решено было провести Perkuno Griausmas («Гром Перкунаса»). О масштабе маневров говорит число задействованных военных — 16 тыс. человек. Среди них как литовские военнослужащие, так и представители армий других стран НАТО.
«Перед нами стоит задача проверки готовности подразделений к выполнению оборонных планов в координации с силами союзников по НАТО», — заявил ранее командующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас.
Также в Латвии 2 сентября стартовали учения Namejs (названы так в честь вождя древнебалтийского племени). Количество участников — 12 тысяч. Как и в предыдущем случае, это и латвийцы, и военнослужащие иных армий Североатлантического альянса: американцы, канадцы и другие.
Одна из задач учений — отработка взаимодействия органов национальной обороны и госуправления с представителями частного сектора, предприятиями, неправительственными организациями.
Интересно, что Варшава в качестве ответа на «Запад-2025» в первый месяц осени решила провести маневры с английским названием — Iron Defender («Железной защитник»). В них задействуют так называемую «Железную» механизированную дивизию. Опять же, будут представлены армии и других стран-участниц стран НАТО.
В целом масштаб учений существенно больше, чем в прибалтийских странах — 34 тысячи военнослужащих. Будет задействована и авиация, и сухопутная техника, и корабли. Один из районов учений — Варминско-Мазурское воеводство, которое находится совсем недалеко от северо-западных районов Беларуси и непосредственно граничит с Калининградской областью.