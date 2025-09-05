Страны НАТО проводят целую серию учений у границ Беларуси

Причем литовская армия перебазировала свои подразделения от относительно далекой от Беларуси Клайпеды практически к границе с Гродненской областью. На этом литовцы не успокоились. В сентябре-октябре решено было провести Perkuno Griausmas («Гром Перкунаса»). О масштабе маневров говорит число задействованных военных — 16 тыс. человек. Среди них как литовские военнослужащие, так и представители армий других стран НАТО.