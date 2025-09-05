Ричмонд
«Мир будет многополярным»: международные заявления Путина на пленарке ВЭФ

На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об отношениях с Китаем, Индией и Украиной. Он прокомментировал зарождающийся союз Москвы с Пекином и Дели и рассказал, почему будет практически невозможно договориться с политическим руководством Киева. Главные высказывания Путина на международные темы — в подборке «Ъ».

  • Мир ближайших десятилетий будет многополярным.
  • Многие европейские компании ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться.
  • О союзе «дракона, слона и медведя» (Китая, Индии и России.— «Ъ»): «Медведь — он и есть медведь… Медведь — символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире — это уссурийский, российский тигр».
  • Российский двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг.
  • Отношения России и Китая не связаны с нынешней политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.
  • Решение руководства Китая об отмене виз для россиян является знаком дружбы.
  • Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

  • Открыт к разговорам с Дональдом Трампом. Также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.
  • Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
  • Сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ.

  • Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.
  • Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.
  • Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно.
  • Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
  • Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.
  • Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.
  • Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.
  • Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.

