«Мир будет многополярным»: международные заявления Путина на пленарке ВЭФ

- Мир ближайших десятилетий будет многополярным.
- Многие европейские компании ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться.
- О союзе «дракона, слона и медведя» (Китая, Индии и России.— «Ъ»): «Медведь — он и есть медведь… Медведь — символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире — это уссурийский, российский тигр».
- Российский двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг.
- Отношения России и Китая не связаны с нынешней политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.
- Решение руководства Китая об отмене виз для россиян является знаком дружбы.
- Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
- Открыт к разговорам с Дональдом Трампом. Также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.
- Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
- Сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ.
- Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.
- Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.
- Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно.
- Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
- Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.
- Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.
- Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.
- Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.
