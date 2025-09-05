«Мир будет многополярным»: международные заявления Путина на пленарке ВЭФ

На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об отношениях с Китаем, Индией и Украиной. Он прокомментировал зарождающийся союз Москвы с Пекином и Дели и рассказал, почему будет практически невозможно договориться с политическим руководством Киева. Главные высказывания Путина на международные темы — в подборке «Ъ».