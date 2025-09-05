«Прозрачные правила игры». Лукашенко поручил определить механизмы контроля в сфере криптовалют

«Задача государства в таких условиях — определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление, — сказал Президент. — Именно поэтому еще в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования сферы цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет».