Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После слухов о задержании глава МИД Казахстана провел встречу с бизнесменами

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Источник: МИД РК

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым. Стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера.

На первоначальном этапе инвестиционный проект охватит область Жетысу и Алматинскую область с переводом 150 тыс. отгонных и залежных земель в орошаемые сельхозугодья. В целом, в рамках реализации проекта планируется освоить 300 тыс. гектаров с применением современных водосберегающих систем.

Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства.

Также обозначены перспективы реализации компанией инвестиционных проектов в сфере туризма и спорта в ряде регионов Казахстана. Глава МИД подчеркнул, что данные проекты имеют потенциал стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, в том числе и диверсификации экономики.