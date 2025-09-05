После слухов о задержании глава МИД Казахстана провел встречу с бизнесменами

Также обозначены перспективы реализации компанией инвестиционных проектов в сфере туризма и спорта в ряде регионов Казахстана. Глава МИД подчеркнул, что данные проекты имеют потенциал стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, в том числе и диверсификации экономики.