После слухов о задержании глава МИД Казахстана провел встречу с бизнесменами

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым. Стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера.
На первоначальном этапе инвестиционный проект охватит область Жетысу и Алматинскую область с переводом 150 тыс. отгонных и залежных земель в орошаемые сельхозугодья. В целом, в рамках реализации проекта планируется освоить 300 тыс. гектаров с применением современных водосберегающих систем.
Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства.
Также обозначены перспективы реализации компанией инвестиционных проектов в сфере туризма и спорта в ряде регионов Казахстана. Глава МИД подчеркнул, что данные проекты имеют потенциал стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, в том числе и диверсификации экономики.