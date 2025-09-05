В Челябинской области кандидата сняли с выборов из-за стиха Бориса Пастернака

Иск в суд на самовыдвиженца Дениса Малова подала его соперница Елена Пащенко, выдвинутая партией «Единая Россия».
Суть конфликта сводится к тому, что Малов использовал в агитационном видеоматериале стихотворение Бориса Пастернака без согласия правообладателя.
«Суд пришел к выводу, что при проведении предвыборной агитации он нарушил законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности», — говорится в комментарии.
Решение вступило в законную силу.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше