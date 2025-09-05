Ричмонд
В Челябинской области кандидата сняли с выборов из-за стиха Бориса Пастернака

Троицкий горсуд (Челябинская область) отменил регистрацию одного из кандидатов в депутаты местного Собрания по избирательному округу № 24, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Иск в суд на самовыдвиженца Дениса Малова подала его соперница Елена Пащенко, выдвинутая партией «Единая Россия».

Суть конфликта сводится к тому, что Малов использовал в агитационном видеоматериале стихотворение Бориса Пастернака без согласия правообладателя.

«Суд пришел к выводу, что при проведении предвыборной агитации он нарушил законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности», — говорится в комментарии.

Решение вступило в законную силу.

