В Госдуме объяснили высказывание Путина о двуглавом орле

Россия строит партнерские отношения не только со странами Запада и Востока, но и Юга. Таким образом объяснил высказывание Владимира Путина на ВЭФ-2025 об орле на государственном гербе страны первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский президент во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в ответ на реплику модератора о том, что обе головы орла на российском гербе теперь смотрят в сторону востока, сказал, что Россия «смотрит» также и на запад, и на юг. Путин акцентировал внимание, что сотрудничество со странами Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона не следует связывать с «политической конъюнктурой», пишет «Лента.ру».

Алексей Чепа напомнил, что Россия активно взаимодействует с Глобальным Югом уже несколько лет. «Это и Африканский континент, это Юго-Восточная Азия, это Латинская Америка. Здесь эти страны представляют собой большинство в мире, и они активно поддерживают связи с Россией», — уточнил парламентарий.

Развитие сотрудничества с глобальным Югом и Востоком стало темой одной из сессий ВЭФ-2025. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая, отметил, что глобальный Юг и глобальный Восток стали новыми центрами роста в мире. 14 из 25 крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности являются экономиками южных и восточных стран.