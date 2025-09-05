В Госдуме объяснили высказывание Путина о двуглавом орле

Российский президент во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в ответ на реплику модератора о том, что обе головы орла на российском гербе теперь смотрят в сторону востока, сказал, что Россия «смотрит» также и на запад, и на юг. Путин акцентировал внимание, что сотрудничество со странами Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона не следует связывать с «политической конъюнктурой», пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа напомнил, что Россия активно взаимодействует с Глобальным Югом уже несколько лет. «Это и Африканский континент, это Юго-Восточная Азия, это Латинская Америка. Здесь эти страны представляют собой большинство в мире, и они активно поддерживают связи с Россией», — уточнил парламентарий.
Развитие сотрудничества с глобальным Югом и Востоком стало темой одной из сессий ВЭФ-2025. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая, отметил, что глобальный Юг и глобальный Восток стали новыми центрами роста в мире. 14 из 25 крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности являются экономиками южных и восточных стран.