В Госдуме объяснили высказывание Путина о двуглавом орле

Российский президент во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в ответ на реплику модератора о том, что обе головы орла на российском гербе теперь смотрят в сторону востока, сказал, что Россия «смотрит» также и на запад, и на юг. Путин акцентировал внимание, что сотрудничество со странами Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона не следует связывать с «политической конъюнктурой», пишет «Лента.ру».