Путин отметил возросший интерес к маршруту Петербург — Владивосток

Владимир Путин заявил о создании единой комплексной системы, объединяющей морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, передает «Gazeta.spb». Для этого необходима заняться обустройством морских путей по рекам Оби, Енисею и Лене.
Также будет уделено внимание модернизации арктических и дальневосточных портов. В этом направлении уже ведется работа. Например, недавно открытый в Приморском крае мультимодальный комплекс «Артем» будет обрабатывать контейнеры и, а также займется оптимизацией северного завоза.
