Путин отметил возросший интерес к маршруту Петербург — Владивосток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке отметил увеличение спроса к трансарктическому маршруту у российских и зарубежных логистических компаний. Трансарктический коридор связывает Северную столицу с Владивостоком через Мурманск, Архангельск и трассу Северного морского пути.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин заявил о создании единой комплексной системы, объединяющей морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, передает «Gazeta.spb». Для этого необходима заняться обустройством морских путей по рекам Оби, Енисею и Лене.

Также будет уделено внимание модернизации арктических и дальневосточных портов. В этом направлении уже ведется работа. Например, недавно открытый в Приморском крае мультимодальный комплекс «Артем» будет обрабатывать контейнеры и, а также займется оптимизацией северного завоза.

Ранее «ФедералПресс» писал, что будущее торговли и экономики в условиях изменений обсудили на ВЭФ.