Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк возвращается домой: Министерство юстиции Греции одобрило его экстрадицию

Министерство юстиции Греции одобрило экстрадицию Владимира Плахотнюка.
Эту информацию подтвердил адвокат Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак.
По его словам, решение было утверждено 4 сентября.
