Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк возвращается домой: Министерство юстиции Греции одобрило его экстрадицию

Эту информацию подтвердил адвокат Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак.

Министерство юстиции Греции одобрило экстрадицию Владимира Плахотнюка.

Эту информацию подтвердил адвокат Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак.

По его словам, решение было утверждено 4 сентября.

