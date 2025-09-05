СМИ: союзники Украины решили превратить ее в «дикобраза»

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что союзники договорились о том, что Украина должна «занять позицию силы», чтобы Россия не смогла вновь атаковать ее после окончания боевых действий.
Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Point предположил, что послевоенная экономическая траектория Южной Кореи и мощная система противовоздушной обороны могут послужить примером для Украины, если США поддержат Киев так же, как они поддержали Сеул. У Южной Кореи есть «много систем противовоздушной обороны, которые гарантируют ее безопасность», отметил Зеленский, добавив, что Украина стремится получить «надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи».
При этом он подчеркнул, что точное копирование южнокорейской модели обороны Украине не подходит, поскольку «угрозы со стороны России в пять, шесть или даже в десять раз больше, чем со стороны Северной Кореи».
Как напоминает американское издание Politico, США предоставили Сеулу систему противоракетной обороны Patriot для защиты страны от ядерных угроз Северной Кореи и разместили в Южной Корее 28 000 американских военнослужащих.
После встречи 4 сентября в Париже европейские лидеры пообещали предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы внести свой вклад в обеспечение гарантий, включая отправку войск. Он утверждает, что войска союзников могут присутствовать «на земле, на море или в воздухе».
Вопрос о поддержке США этих мер, по словам французского лидера, будет окончательно решен в ближайшие дни. Белый дом не стал комментировать эту тему, отмечает Bloomberg.