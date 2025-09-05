Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: союзники Украины решили превратить ее в «дикобраза»

Европейские союзники Украины считают, что наиболее подходящей для Украины является так называемая стратегия дикобраза в отношениях с Россией. Она заключается в создании мощной многоуровневой защиты для сдерживания потенциальных атак противника.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что союзники договорились о том, что Украина должна «занять позицию силы», чтобы Россия не смогла вновь атаковать ее после окончания боевых действий.

План, по словам одного из собеседников Bloomberg, состоит в том, чтобы превратить Украину в «дикобраза» — стратегия, также известная как израильская или южнокорейская модель.

Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Point предположил, что послевоенная экономическая траектория Южной Кореи и мощная система противовоздушной обороны могут послужить примером для Украины, если США поддержат Киев так же, как они поддержали Сеул. У Южной Кореи есть «много систем противовоздушной обороны, которые гарантируют ее безопасность», отметил Зеленский, добавив, что Украина стремится получить «надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи».

При этом он подчеркнул, что точное копирование южнокорейской модели обороны Украине не подходит, поскольку «угрозы со стороны России в пять, шесть или даже в десять раз больше, чем со стороны Северной Кореи».

Как напоминает американское издание Politico, США предоставили Сеулу систему противоракетной обороны Patriot для защиты страны от ядерных угроз Северной Кореи и разместили в Южной Корее 28 000 американских военнослужащих.

Что касается Украины, то Трамп исключил там развертывание американских войск, настаивая на том, что в этой «миссии» должны быть задействованы миротворческие силы Европы.

После встречи 4 сентября в Париже европейские лидеры пообещали предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы внести свой вклад в обеспечение гарантий, включая отправку войск. Он утверждает, что войска союзников могут присутствовать «на земле, на море или в воздухе».

Вопрос о поддержке США этих мер, по словам французского лидера, будет окончательно решен в ближайшие дни. Белый дом не стал комментировать эту тему, отмечает Bloomberg.