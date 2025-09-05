СМИ: союзники Украины решили превратить ее в «дикобраза»

Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Point предположил, что послевоенная экономическая траектория Южной Кореи и мощная система противовоздушной обороны могут послужить примером для Украины, если США поддержат Киев так же, как они поддержали Сеул. У Южной Кореи есть «много систем противовоздушной обороны, которые гарантируют ее безопасность», отметил Зеленский, добавив, что Украина стремится получить «надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи».