Греция одобрила экстрадицию Плахотнюка, полиция Молдовы ищет для него авиарейс

Процедура экстрадиции беглого молдавского олигарха встретила на пути неожиданные барьеры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Министерство юстиции Греции приняло решение об экстрадиции экс-главы Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщил его адвокат Лучиан Рогак.

По словам защитника, решение инстанция приняла 4 сентября.

Накануне начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцану в телеэфире заявил, что властям Молдовы сложно заказать авиабилеты из-за санкций против авиакомпании FlyOne, выполнявшей рейсы из Греции.

«Теперь у полиции нет возможности заказать его перелет из Греции, так как именно эта авиакомпания выполняла подобные рейсы», — рассказал Чернэуцану.

Ранее Служба информации и безопасности Молдовы внесла FlyOne в санкционные списки. Это единственная авиакомпания, которая выполняла полеты в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении.

Решение об экстрадиции в Молдову бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка Апелляционная палата Афин вынесла 13 августа. Сам Плахотнюк на заседании суда не присутствовал, его представляли адвокаты. Позже, через своих представителей, он опубликовал голосовое сообщение, где заявил, что его «твердое намерение — вернуться домой, в Республику Молдова». Плахотнюк также заявил, что собирается продолжить политическую карьеру в Молдове.

Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».

Беглый олигарх заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.

В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.

Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.

Кроме того, в отношении Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.