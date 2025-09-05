Греция одобрила экстрадицию Плахотнюка, полиция Молдовы ищет для него авиарейс

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Министерство юстиции Греции приняло решение об экстрадиции экс-главы Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщил его адвокат Лучиан Рогак.
По словам защитника, решение инстанция приняла 4 сентября.
Накануне начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцану в телеэфире заявил, что властям Молдовы сложно заказать авиабилеты из-за санкций против авиакомпании FlyOne, выполнявшей рейсы из Греции.
«Теперь у полиции нет возможности заказать его перелет из Греции, так как именно эта авиакомпания выполняла подобные рейсы», — рассказал Чернэуцану.
Ранее Служба информации и безопасности Молдовы внесла FlyOne в санкционные списки. Это единственная авиакомпания, которая выполняла полеты в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении.
Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Беглый олигарх заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.
В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.
Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.