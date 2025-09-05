Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко.
Президент провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края по окончании пленарного заседания ВЭФ.
«Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет — уже 1 триллион (рублей — ред.), рост 13%», — сказал Кожемяко на встрече.
По его словам, инвестиции в основной капитал в Приморском крае составляют 465 миллиардов рублей, в том числе реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности.
Десятый Восточный экономический форум проходит