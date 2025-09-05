Ричмонд
Губернатор Приморского края рассказал о показателях ВРП региона

Кожемяко: ВРП Приморского края достиг трлн руб.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 триллиона рублей, рост составил 13%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко.

Президент провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края по окончании пленарного заседания ВЭФ.

«Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет — уже 1 триллион (рублей — ред.), рост 13%», — сказал Кожемяко на встрече.

По его словам, инвестиции в основной капитал в Приморском крае составляют 465 миллиардов рублей, в том числе реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.