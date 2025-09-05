Гуцул обвинила Санду в политических репрессиях

КИШИНЁВ, 5 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую суд в Кишиневе приговорил к семи годам тюрьмы, обвинила президента Молдавии Майю Санду в политических репрессиях и утрате связи с народом.
Сторонники главы Гагаузии в пятницу вышли на очередной митинг в её поддержку перед СИЗО в Кишиневе, акцию приурочили ко дню рождения Гуцул.
«Госпожа Санду, вы меня посадили на семь лет, разлучили с семьёй, оставили детей без матери. История рассудит нас сама. … Я совершенно точно не прошу вас о помощи. Не для того Гагаузия выстраивала свою автономию, чтобы потом унижаться. Мой приговор к семи годам тюрьмы стал примером политических репрессий. Вы думаете, это укрепит ваш авторитет? Вы начали свою карьеру с мечтой о счастливой и свободной Молдове, но сегодня оказались один на один с обстоятельствами. Народ вас ненавидит, а партнёры из Европы пренебрегают», — говорится в открытом письме Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Гуцул также подчеркнула, что власть Санду слабеет и призвала президента вспомнить о справедливости. По её словам, ответственность за происходящее в стране будет возложена лично на Санду.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября. Информация об этом размещена на портале судебных инстанций Молдавии.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.