Кожемяко попросил Путина перенаправить кредиты на строительство Рудневского моста

«Мы сдаем 1 млн 300 тыс. квадратных метров жилья в целом по краю, из них 770 тыс. — на текущий момент. Для нас критически важен вопрос строительства инфраструктуры. Поэтому мы получили инфраструктурные кредиты на сумму порядка 10 млрд рублей, но их выплаты отнесены на 2028−2030 годы. Просьба — перенести сроки, чтобы эти средства направить на строительство Рудневского моста», — пояснил Кожемяко во время встречи с президентом на полях ВЭФ.