Кожемяко попросил Путина перенаправить кредиты на строительство Рудневского моста

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ФедералПресс. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о переносе сроков выплат по инфраструктурным кредитам. Эти средства планируется направить на строительство нового моста взамен аварийного Рудневского, который уже более 40 лет соединяет районы Владивостока.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы сдаем 1 млн 300 тыс. квадратных метров жилья в целом по краю, из них 770 тыс. — на текущий момент. Для нас критически важен вопрос строительства инфраструктуры. Поэтому мы получили инфраструктурные кредиты на сумму порядка 10 млрд рублей, но их выплаты отнесены на 2028−2030 годы. Просьба — перенести сроки, чтобы эти средства направить на строительство Рудневского моста», — пояснил Кожемяко во время встречи с президентом на полях ВЭФ.

Рудневский мост, построенный еще в 1970-х годах как временная переправа, до сих пор не принят в официальную эксплуатацию из-за многочисленных строительных недочетов. Несмотря на это, он ежедневно используется тысячами автомобилистов, сокращая путь между Первореченским и Первомайским районами с часа до 10−15 минут. Конструкция моста длиной 504 метра включает 18 пролетов с опорами высотой до 60 метров.

Планируется, что после строительства нового моста старую конструкцию демонтируют и возведут дублирующий объект. В настоящее время уже ведется разработка проектно-сметной документации, а поврежденные участки будут включены в план первоочередного ремонта на следующий год.

Решение о перераспределении кредитных средств может ускорить реализацию этого проекта, который имеет ключевое значение для транспортной системы Владивостока.