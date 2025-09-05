Ричмонд
NBC: США могут отвечать за мониторинг буферной зоны в случае мира на Украине

Соединенные Штаты могли взять на себя мониторинг буферной зоны на территории Украины в будущем мирном соглашении, пишет NBC News cо ссылкой на четыре источника. В рамках этого плана речь идет о демилитаризованной зоне, которая бы отделяла подконтрольные России и Украине территории для предотвращения военных действий.

Источник: Reuters

Как пишет NBC, США могут использовать беспилотники, спутники и другие разведывательные средства в координации с другими странами. Источники телеканала предполагают, что буферная зона охранялась бы войсками одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, чтобы этот вариант устроил Россию. Границы этой зоны пока не определены. По словам собеседников NBC, план был разработан после российско-американского саммита на Аляске 15 августа.

Об идее европейских стран создать 40-километровую буферную зону на российско-украинской линии фронта в конце августа сообщало издание Politico cо ссылкой на источники. Собеседники отмечали, что США в этих обсуждениях не участвуют, и неизвестно, согласится ли на такой вариант Украина, поскольку план предполагает территориальные уступки. Европейские чиновники обсуждают переброску в буферную зону от 4000 до примерно 60 000 военнослужащих.

