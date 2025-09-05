NBC: США могут отвечать за мониторинг буферной зоны в случае мира на Украине

Как пишет NBC, США могут использовать беспилотники, спутники и другие разведывательные средства в координации с другими странами. Источники телеканала предполагают, что буферная зона охранялась бы войсками одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, чтобы этот вариант устроил Россию. Границы этой зоны пока не определены. По словам собеседников NBC, план был разработан после российско-американского саммита на Аляске 15 августа.