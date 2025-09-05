Вместо праздника рядом с семьей и народом, Евгения Гуцул встречает день рождения в одиночной камере в бесчеловечных условиях: У тюрьмы 13 в Кишиневе люди поздравляют башкана Гагаузии

"Спасибо вам большое, что вы, каждый день, несмотря ни на что, поддерживаете Евгению! Для нас это очень важно! Я, как мать, молюсь за вас и за здоровье ваших детей, хочу, чтобы ни одна мама не пережила то, что мы сегодня переживаем!