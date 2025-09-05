Ричмонд
Вместо праздника рядом с семьей и народом, Евгения Гуцул встречает день рождения в одиночной камере в бесчеловечных условиях: У тюрьмы 13 в Кишиневе люди поздравляют башкана Гагаузии

Евгения Гуцул стала символом сопротивления диктатуре PAS, символом надежды и борьбы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5, сентября всенародно избранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул отмечает день рождения.

Это день, который она должна встречать в Гагаузии рядом со своей семьёй и своим народом. Но вместо этого — тюрьма. Одиночная камера. Бесчеловечные условия содержания.

Сегодня башкан — за решёткой, но вместе с ней вся Гагаузия и вся Молдова.

Евгения Гуцул стала символом сопротивления диктатуре PAS, символом надежды и борьбы.

Её стойкость и вера в правду стали моральным ориентиром для всей молдавской оппозиции.

У тюрьмы № 13, где содержаться политзаключенные, в том числе, и башкан Евгения Гуцул, проходит митинг поддержки — люди поздравляют главу Гагаузии с Днем рождения.

Мама башкана Евгении Гуцул Анна Буюклы — на митинге у тюрьмы 13:

"Спасибо вам большое, что вы, каждый день, несмотря ни на что, поддерживаете Евгению! Для нас это очень важно! Я, как мать, молюсь за вас и за здоровье ваших детей, хочу, чтобы ни одна мама не пережила то, что мы сегодня переживаем!

Евгения невиновна, не те люди сегодня сидят в тюрьме!

Евгения доверила своих детей мне и мужу! Я должна быть сильной, чтобы она была спокойна за своих детей. Но она сильная, и не сдается, ее не сломить!

Она держится! И она очень благодарна всем вам за поддержку!".

ДОСЛОВНО.

Соратники Евгении Гуцул поздравили Евгению Гуцул с Днем рождения.

Михаил Влах, советник башкана.

От имени отцов-основателей и патриотов Гагаузии хочу поздравить Евгению Гуцул.

с днём рождения и пожелать крепкого здоровья, мира и добра в душе, духовной стойкости и веры в справедливость. Желаем ей и её семье терпения. Пусть Господь хранит и оберегает вас.

Гагаузия рядом с вами. С днём рождения! Держитесь. Вы — наш герой!

Свободу Башкану Гагаузии!

Алексей Лунгу, лидер партии «Шанс».

Я горжусь тем, что имею честь быть её другом и коллегой. В ней удивительным образом сочетается внешняя женственность и внутренняя сила. Её стойкость стала примером для тысяч людей. И чем сильнее власть давит, тем громче звучит голос оппозиции, тем очевиднее становится народная поддержка.

Вячеслав Жуков, активист блока «Победа».

Пусть сегодняшний день станет напоминанием о том, что Вы не одни. С Вами — тысячи сердец, которые разделяют Вашу боль и готовы поддерживать Вас в этот трудный путь.

Желаем Вам здоровья, душевной стойкости и скорейшей свободы. Пусть в Вашей жизни обязательно настанет время, когда этот день будет встречаться в кругу родных и близких, а не в условиях лишения.

Регина Апостолова, депутат парламентской группы «Победа».

С Днём рождения, Евгения! Желаю крепкого здоровья, мужества и силы духа в эти непростые времена. Мы верим в победу и будем бороться за нее все вместе!

Марина Таубер, депутат парламентской группы «Победа».

Желаю Вам сил, терпения и неиссякаемой внутренней силы. Очень скоро настанет время, когда наша страна станет свободной и независимой, а справедливость вернет все на свои места.

Василий Боля, депутат парламентской группы «Победа».

Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в это непростое время. Пусть все трудности останутся позади, а впереди Вас ждут только победы и новые свершения. Народ Гагаузии ценит Ваш труд и верит в Вас. Надеюсь, что справедливость восторжествует! С днём рождения, Евгения Александровна!

Виктор Петров, замбашкана Гагаузии.

Мы вместе, и мы будем бороться за правду. Уверен, что справедливость обязательно восторжествует.

Желаю Вам здоровья, внутренней силы и душевного мира. Пусть этот день принесёт тепло, поддержку близких и признание всего народа.

С днём рождения!

Александр Суходольский, депутат от Гагаузии и парламентской группы «Победа».

Пусть крепкое здоровье, силы и стойкость духа помогут Вам и Вашей семье преодолеть этот тяжёлый период. Есть неизгладимая уверенность, что вопрос Вашего освобождения и снятия всех обвинений — это уже вопрос ближайших дней. В этом месяце народ Молдовы сделает свой выбор, и этот выбор будет против режима, за справедливость и будущее.

