Вместо праздника рядом с семьей и народом, Евгения Гуцул встречает день рождения в одиночной камере в бесчеловечных условиях: У тюрьмы 13 в Кишиневе люди поздравляют башкана Гагаузии

Сегодня, 5, сентября всенародно избранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул отмечает день рождения.
Это день, который она должна встречать в Гагаузии рядом со своей семьёй и своим народом. Но вместо этого — тюрьма. Одиночная камера. Бесчеловечные условия содержания.
Сегодня башкан — за решёткой, но вместе с ней вся Гагаузия и вся Молдова.
Евгения Гуцул стала символом сопротивления диктатуре PAS, символом надежды и борьбы.
Её стойкость и вера в правду стали моральным ориентиром для всей молдавской оппозиции.
У тюрьмы № 13, где содержаться политзаключенные, в том числе, и башкан Евгения Гуцул, проходит митинг поддержки — люди поздравляют главу Гагаузии с Днем рождения.
Мама башкана Евгении Гуцул Анна Буюклы — на митинге у тюрьмы 13:
"Спасибо вам большое, что вы, каждый день, несмотря ни на что, поддерживаете Евгению! Для нас это очень важно! Я, как мать, молюсь за вас и за здоровье ваших детей, хочу, чтобы ни одна мама не пережила то, что мы сегодня переживаем!
Евгения невиновна, не те люди сегодня сидят в тюрьме!
Евгения доверила своих детей мне и мужу! Я должна быть сильной, чтобы она была спокойна за своих детей. Но она сильная, и не сдается, ее не сломить!
Она держится! И она очень благодарна всем вам за поддержку!".
Соратники Евгении Гуцул поздравили Евгению Гуцул с Днем рождения.
Михаил Влах, советник башкана.
От имени отцов-основателей и патриотов Гагаузии хочу поздравить Евгению Гуцул.
с днём рождения и пожелать крепкого здоровья, мира и добра в душе, духовной стойкости и веры в справедливость. Желаем ей и её семье терпения. Пусть Господь хранит и оберегает вас.
Гагаузия рядом с вами. С днём рождения! Держитесь. Вы — наш герой!
Свободу Башкану Гагаузии!
Алексей Лунгу, лидер партии «Шанс».
Я горжусь тем, что имею честь быть её другом и коллегой. В ней удивительным образом сочетается внешняя женственность и внутренняя сила. Её стойкость стала примером для тысяч людей. И чем сильнее власть давит, тем громче звучит голос оппозиции, тем очевиднее становится народная поддержка.
Вячеслав Жуков, активист блока «Победа».
Пусть сегодняшний день станет напоминанием о том, что Вы не одни. С Вами — тысячи сердец, которые разделяют Вашу боль и готовы поддерживать Вас в этот трудный путь.
Желаем Вам здоровья, душевной стойкости и скорейшей свободы. Пусть в Вашей жизни обязательно настанет время, когда этот день будет встречаться в кругу родных и близких, а не в условиях лишения.
Регина Апостолова, депутат парламентской группы «Победа».
С Днём рождения, Евгения! Желаю крепкого здоровья, мужества и силы духа в эти непростые времена. Мы верим в победу и будем бороться за нее все вместе!
Марина Таубер, депутат парламентской группы «Победа».
Желаю Вам сил, терпения и неиссякаемой внутренней силы. Очень скоро настанет время, когда наша страна станет свободной и независимой, а справедливость вернет все на свои места.
Василий Боля, депутат парламентской группы «Победа».
Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в это непростое время. Пусть все трудности останутся позади, а впереди Вас ждут только победы и новые свершения. Народ Гагаузии ценит Ваш труд и верит в Вас. Надеюсь, что справедливость восторжествует! С днём рождения, Евгения Александровна!
Виктор Петров, замбашкана Гагаузии.
Мы вместе, и мы будем бороться за правду. Уверен, что справедливость обязательно восторжествует.
Желаю Вам здоровья, внутренней силы и душевного мира. Пусть этот день принесёт тепло, поддержку близких и признание всего народа.
С днём рождения!
Александр Суходольский, депутат от Гагаузии и парламентской группы «Победа».
Пусть крепкое здоровье, силы и стойкость духа помогут Вам и Вашей семье преодолеть этот тяжёлый период. Есть неизгладимая уверенность, что вопрос Вашего освобождения и снятия всех обвинений — это уже вопрос ближайших дней. В этом месяце народ Молдовы сделает свой выбор, и этот выбор будет против режима, за справедливость и будущее.