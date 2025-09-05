Президент Токаев встретился с высоким гостем из Монголии

«Убежден, что этот визит ознаменует начало новой главы в развитии двусторонних отношений. Считаю, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и братства между нашими народами, история и обычаи которых тесно переплетены с кочевой цивилизацией. С большим удовлетворением отмечаю активизацию визитов и переговоров на высшем уровне между нашими странами в последние годы», — заявил он.