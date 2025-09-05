На полях саммита Путин, Си Цзиньпин и Моди провели трехстороннюю беседу, которая привлекла внимание всех мировых СМИ. Одни писали, что этот союз символизирует конец западноцентричной модели международных отношений. Другие отмечали, что тарифная политика Трампа стала одной из причин сближения Индии и Китая. Однако все сошлись во мнении, что саммит ШОС стал триумфом дипломатии стран глобального Юга и прямым вызовом Западу, утратившему свое влияние в мире.