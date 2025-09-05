Лихачев рассказал, о чем Путин говорил во время визита в Саров

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, о чем президент России Владимир Путин говорил во время своего визита в Саров 22 августа.
Как сообщает РИА «Новости», Лихачев поделился этой информацией на сессии «500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути» в рамках Восточного экономического форума.
«Находясь в позапрошлую пятницу в Сарове, Владимир Владимирович больше всего говорил о другом главном конкурентном преимуществе Российской Федерации — это ядерная триада… Мы продолжаем укреплять это преимущество», — подчеркнул генеральный директор «Росатома».
Ядерная триада — это совокупность ядерных сил государства, включающая три компонента: сухопутный, морской и воздушный.
Напомним, что в Сарове Путин возложил цветы к памятнику Юлия Харитона (одного из создателей отечественного ядерного щита) и обсудил ряд инициатив с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.