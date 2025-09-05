Польша подготовит «план действий» в отношении Белоруссии, заявил Туск

При этом ранее белорусское телевидение продемонстрировало изъятые у задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела документы по белорусско-российским учениям «Запад-2025» с грифом «Секретно». Телеканал сообщал, что имеются неопровержимые доказательства шпионских действий задержанного. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ, что полностью задокументировано на видео. Среди личных вещей поляка найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, переданная ему сим-карта, зарегистрированная на другое лицо.