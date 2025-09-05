Ричмонд
МИД Беларуси выразил протест Польше в связи с актом шпионажа

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД 5 сентября был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: БелТА

Агента польских спецслужб с поличным задержали в Лепеле.

Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа.

Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту.

Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации.