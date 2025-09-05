Ричмонд
Reuters: между ключевыми правоохранительными органами Украины вновь обострилась вражда

Вражда между ведущими украинскими правоохранительными органами, которая спровоцировала политический кризис в июле, на этой неделе вспыхнула с новой силой после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила антикоррупционные органы в преднамеренном нападении на бывшего высокопоставленного агента, сообщает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Reuters, ранее СБУ арестовала двух чиновников по борьбе со взяточничеством по подозрению в связях с Россией. В ответ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник выдвинуло обвинения против бывшего начальника службы кибербезопасности СБУ в незаконном обогащении, утверждая, что он приобрел квартиру в Киеве по заниженной цене на нелегальные средства и ложно задекларировал ее.

СБУ отреагировала мгновенно, заявив, что это обвинение основано на расследовании украинских СМИ от 2024 года и является «местью» со стороны антикоррупционного бюро.

НАБУ публично не прокомментировало это утверждение, отмечает Reuters.

Как напоминает издание, дело против должностных лиц НАБУ стало частью череды обысков и арестов, которые провела СБУ. Они предшествовали решению законодателей ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению экспертов, размолвка ключевых правоохранительных органов Украины высветила напряженность между нереформированными прежними ведомствами, такими как СБУ, и молодыми органами, такими как НАБУ.

Согласно Reuters, СБУ фактически является «преемницей КГБ советской эпохи», а ее функции варьируются от борьбы с терроризмом и контрразведки до рейдов на места боевых действий и дальних ударов БПЛА. Несмотря на ее роль в военных действиях против России, СБУ также столкнулась с обвинениями в выполнении политических заказов, включая слежку за журналистами-расследователями, отмечает издание.

Депутат Андрей Осадчук, первый заместитель главы парламентского Комитета по правоохранительной деятельности, заявил, что конкуренция между украинскими ведомствами не является чем-то новым. Он также напомнил об обострении ситуации в июле: «Прямо сейчас руководители правоохранительных органов и прокуратуры несут огромную ответственность за то, чтобы сотрудники действовали как офицеры, а не как политики или общественные активисты».

Евгений Крапивин из аналитического центра «Агентство законодательных инициатив» в Киеве считает, что противостояние подчеркнуло «поляризацию» ведомств, которая может привести к недоверию. «Я убежден, что эта история не закончена», — сказал он.

