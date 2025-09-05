Токаев поручил ускорить решение проблем транспорта и ЖКХ в Астане

Аким Астаны рассказал о строительстве социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города. Так, 1 сентября в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» по поручению Главы государства в Астане открыты семь новых школ на 28 тыс. ученических мест. В течение учебного года в столице планируется ввести в эксплуатацию 15 новых школ. В прошлом учебном году было открыты рекордные 24 школы на 66 тыс. ученических мест, из них 16 — комфортные. До конца года также будут открыты 8 студенческих общежитий на 4 716 мест. В 2025 году в Астане планируется благоустроить 170 дворов и общественных пространств, а также высадить порядка 1 млн зеленых насаждений.