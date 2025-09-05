Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о создании в Беларуси криптобанка прозвучало на совещании у главы государства Александра Лукашенко по вопросам развития сферы цифровых знаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Инициативу провести в стране эксперимент по созданию криптобанка озвучил на мероприятии первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Это предложение, по его словам, было в целом поддержано Президентом. «При этом было обращено внимание, что на уровне Президента должны быть приняты все решения, чтобы потенциальным инвесторам было понятно, как это будет функционировать, во-первых. А во-вторых, гарантии по сути будут на уровне государства и подписаны непосредственно Президентом в форме указа», — сказал Александр Егоров.

Предполагается, что в течение месяца Национальный банк и правительство подготовят соответствующий проект указа, который будет внесен на подпись главе государства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше