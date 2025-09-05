Канадский военнослужащий пропал в соседней с Беларусью Латвии

Военная полиция Канады совместно с латвийскими правоохранителями разыскивают пропавшего без вести канадского уорент-офицера Джорджа Холя, сообщает Sputnik.by. Военного последний раз видели 2 сентября в городе Адажи, что недалеко от Риги.
Холь — техник по транспортным средствам 408-й тактической вертолетной эскадрильи в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО в соседней с Беларусью Латвии. Он принимал участив в операции REASSURANCE (американская программа по усилению военного присутствия США в Европе).
Военнослужащего активно ищут уже несколько дней подряд, используя все доступные средства.
