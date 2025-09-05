Счета одного из лидеров Патриотического блока будут на два дня заблокированы — премьер

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Банковские счета экс-башкана Гагаузии, лидера партии «Сердце Молдовы» (входит в предвыборный Патриотический блок) Ирины Влах будут заблокированы в течение двух дней Государственной налоговой службой, объявил премьер-министр Дорин Речан.
Сегодня Межведомственный надзорный совет принял решение о применении международных ограничительных мер Канады, введенных в отношении злонамеренных действий России по вмешательству в дела Республики Молдова. Таким образом, Государственная налоговая служба заблокирует в течение двух дней с момента выявления средства и экономические ресурсы Ирины Влах.
На данный момент список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются международные ограничительные меры и распоряжение о блокировании средств, по словам Речана, выглядит так: Евгения Гуцул, Михаил Влах, Ирина Влах, Юрий Кузнецов, Илья Узун, Виктор Петров, Нелли Парутенко, Наталья Параска, Думитру Китороага, Дмитрий Буймистру, Алексей Лунгу, Веачеслав Валько, Виктория Фуртунэ, Ирина Лозован, Александр Нестеровский, Кирилл Гузун, Общественное объединение «Щит народа» и Политический блок «Победа».
«Все обязаны соблюдать закон, а те, кто его нарушает и работает в интересах иностранного государства с целью дестабилизации Республики Молдова, будут соответствующим образом наказаны, независимо от того, насколько сильно они себя виктимизируют, чтобы получить избирательный результат», — также заявил Дорин Речан.
Ранее Ирина Влах заявила, что против возглавляемой ею политсилы и против нее лично запущена карательная операция, власти страны пытаются лишить голоса тех, кто критикует режим. Влах в этой связи заявила о наличии «множества атак».
Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября, до 26 сентября в стране идет предвыборная кампания. Партия Ирины Влах входит в единый Патриотический блок вместе с партиями социалистов, коммунистов и партией «Будущее Молдовы». Блок зарегистрирован ЦИК для участия в выборах.